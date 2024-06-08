İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 17:30, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 17:32
İzmir'de orman yangını çıktı.Yangın saat 15.13'te Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çıktı.
Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer ile müdahaleye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.