Diyarbakır'da yıldırım düşen buğday tarlasında 137 dönüm yandı

Yangını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınıp söndürülen yangında 137 dönüm buğday ekili alan yandı.

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