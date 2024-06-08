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Bahçeli, Ankara'da açılış törenine katıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'a ait gayrimenkul, inşaat ve otomotiv sektörlerinde hizmet veren iş yerinin yeni binasını açtı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Haziran 2024 20:16, Son Güncelleme : 08 Haziran 2024 20:17
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Bahçeli, Ankara'da açılış törenine katıldı

Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'ndeki binanın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra galeriyi gezen Devlet Bahçeli, 1950 model bir otomobili inceledi.

Açılış törenine, MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Yaşar Yıldırım ile Grup Başkanvekili Filiz Kılıç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.

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