Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre devlet kademesinin çeşitli kademelerinde çalışan dört isme yeni büyükelçi görevleri tebliğ edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 07:10, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 07:52
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini bildirdi.
Buna göre, Büyükelçi ve Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Murat Salim Esenli'nin Meksiko Büyükelçisi, Büyükelçi Fatih Yıldız'ın Hartum Büyükelçisi, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Büyükelçi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş'ın Zagreb Büyükelçisi ve Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç'in Pretoria Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.