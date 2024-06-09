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Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta

Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmasını, saldırgan, kuduz, hasta ve sakat olanların uyutulmasını içeren yasal düzenleme netleşiyor. Taslak çalışmada uygulama yerel yönetimlere, denetleme ise Tarım ve Orman Bakanlığı'na bırakılıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 07:56, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 07:58
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Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; AK Parti'nin Kurban Bayramı'ndan sonra Meclis gündemine taşımaya hazırlandığı "başıboş sokak köpekleriyle" ilgili yasal düzenleme ile 2004 tarihli Hayvanları Koruma Kanunu'nun 33 maddesinin 8'inde kısmi değişikliğe gidilecek. Değişiklikler kapsamında, sokaklarda başıboş gezen köpeklerin tamamına yakını kısırlaştırılacak. Barınak koşulları iyileştirilecek. Toplatılan hayvanların uygun koşullarda tutulması ve sahiplendirilmesi sağlanacak. Sahiplendirilemeyen hayvanlardan saldırgan olanlar başta olmak üzere hasta, kuduz, sakat olanlar uyutulacak. Sahiplendirilen hayvana bakmayan, hayvana zarar veren, saldırganlık içeren eylemlerde kullananlara ise idari para cezası uygulanacak.

GÖREVİNİ YAPMAYAN BELEDİYEYE BAKANLIKTAN CEZA

Edinilen bilgiye göre, düzenlemede son söz Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak. Uyutma, barınaklarda bakma ve kısırlaştırma gibi işlemler belediyeler tarafından uygulanacak.

Bu çerçevede, belediyelerin bütçeleri dahilinde barınak oluşturmaları zorunlu hale gelecek. Barınaklara alınan sokak köpekleri mutlaka kısırlaştırılacak. Bu işlemlerin ne ölçüde yerine getirildiğini denetleme ve inceleme yetkisi ise bakanlıkta olacak. Genelge, yönerge, yönetmelik çıkarma yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilecek. Belediyelerin yasanın hükümlerine ne kadar bağlı kaldığı da bakanlık denetimine tabi olacak. Yasanın gerektirdiklerini uygulamayan yerel yönetimlere yönelik cezai yaptırım da bakanlık tarafından uygulanacak.

Barınaklara alınan hayvanların kısırlaştırıldıktan sonraki bakım masraflarının yerel yönetimlerin olanaklarını aşması halinde, merkezi bütçeden pay ayrılmasının teklif metninde yer alıp almayacağına Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılacak görüşmelerden sonra karar verilecek.

Kuduz köpekler 4 kişiyi ısırdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 2 sahipsiz köpekte kuduza rastlanması üzerine 2 mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Batıkent Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin ısırdığı kişinin ihbarıyla başlayan ve sonrasında yapılan kontrollerde söz konusu köpeğin kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi. 30 Mayıs'ta kırsal Payamlı Mahallesi'nde Ufuk Kılıç'a (16) saldıran sahipsiz köpekte de kuduz tespit edildi. Karantina uygulaması başlatılan mahallenin girişine "Dikkat kuduz risk bölgesi" yazılı tabela asıldı. Payamlı ve Batıkent'te kuduz olduğu tespit edilen sahipsiz köpeklerin 4 kişiyi ısırdığı tespit edildi.

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