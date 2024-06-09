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İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ekipleri, 130 binden fazla çalışanın kişisel verilerinin de yer aldığı İBB Akademi'de veri sızıntısı olduğu tespit etti. Pandemi döneminde İSMEK uzaktan eğitimin de yapıldığı uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi uzantısı dahil tüm sistem erişime kapatıldı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 08:26, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 08:31
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İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) ve iştiraklerinde çalışan personelin kişisel verileri çalındı. Edinilen bilgilere göre, Mayıs ayı içerisinde İBB Akademi'nden iştirakler çalışanları dahil 130 binden fazla İBB personeline SMS gönderildi.

SMS'de daha önce kendilerine iletilen ve mayıs ayının sonuna kadar tüm çalışanların izlemesi gereken online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'nin teknik bir sorun nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İSPER A.Ş, tarafından sunulan ve iştiraklere eğitim satışı süreçlerinin yürütüldüğü bir sistem olan İBB Akademi'ye erişmek isteyenler uzun süre boyunca sunucu hatasıyla karşılaştı.

TÜM UYGULAMALARA ERİŞİM KISITLANDI

İSMEK uzaktan eğitim sitesi olan uzem.ibb.gov.tr/ibbakademi de dahil uzaktan eğitim sistemi olarak kullanılan tüm diğer uygulamalara da erişim kısıtlandı.

İSPER kaynaklarından edinilen bilgilere göre, sunucularda yaşanan sızıntının İBB Bilgi İşlem personeli tarafından fark edilmesiyle sunucu erişime kapatıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİNİN

Veri sızıntısının yaşandığı İSMEK Uzaktan Eğitim programının yöneticisinin ise PKK yanlısı yayın yaptığı için kapatılan İMÇ TV de sunuculuk ve Yayın Yönetmenliği olan Soner Şimşek'in olduğu öğrenildi.

İSPER tarafı ise sızıntının çok ciddi olduğunu, kuruluşundan bugüne kadar İSMEK'ten eğitim alan 1 milyondan fazla öğrenci ile 130 binden fazla İBB personelinin kişisel verilerinin olduğunu aktardı.

Daha öncede sosyal medyaya yansıyan iddialara göre de İSMEK uzaktan eğitim merkezi öğrenci bilgileri, kendi rızaları olmadan başka kişilere aktarıldığına yönelik şikayetlere konu olmuştu.

YENİ BİR EKİP GÖREVLENDİRİLMEDİ

Ayrıca, İSPER kaynakları, İSMEK Uzaktan Eğitim sisteminden sorumlu uzman teknik ekibin veri sızıntısından aylar önce Soner Şimşek tarafından görevlerinden uzaklaştırıldığı ve uzaklaştırılan personelin yerine de kimsenin konulmadığını aktardı.

SİSTEM ACILDI ANCAK VERİLERİN KİMDE OLDUĞU BULUNAMADI

Öte yandan, İBB Bilgi İşlem ekiplerinin yaptıkları çalışmalardan sonra sistemin Çarşamba günü tekrar aktif edildiği, çalışanlara online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri'ne erişimin sağlanabileceği bildirildi.

Ancak, verilerin kimlerin eline geçtiğinin henüz belirlenemediği ifade edildi.

BARIŞ SAVAŞ

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