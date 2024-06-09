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Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı. Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 08:35, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 08:21
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Uyanık muhtar: Hazine arazilerini parsel parsel satmış

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında Ege'nin incisi Muğla'nın Datça ilçesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait bazı arazilerin Mesudiye muhtarı tarafından satıldığını ortaya çıkardı.

Datça'nın Mesudiye mahallesi muhtarı Cüneyt Akdeniz hakkında suç duyurusunda bulunulurken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

Bakanlığının başlattığı 'denizler halkındır' projesi kapsamında, Muğla kıyıları mercek altına alındı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kıyıları işgal ettiği tespit edilen kaçak yapılar, denetlenerek yıkım işlemleri yapılıyor.

MUHTAR PARSEL PARSEL SATMIŞ

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye mahallesinde denetim yapan ekipler, hazineye ait arazilerin sahte şekilde satıldığını ortaya çıkardı.

Mesudiye mahallesi Muhtarı Cüneyt Akdeniz'in hazineye ait 2 dönüm araziyi yaklaşık 50 bin Euro'ya (yaklaşık 1 milyon 800 bin lira) köy senedi karşılığı turizmci Yaman Okur'a sattığı ortaya çıktı.

Muhtar Akdeniz'den köy senedi karşılığı hazine arazisini aldığı ortaya çıkan Yaman Okur, mağdur olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Okur, "Ben mağdurum. Senet ile birlikte parsel arazi aldım muhtardan. 'Benim arazim' dedi, muhtardır diye güvendim. Olay ortaya çıkınca da savcıya suç duyurusunda bulundum.

Hukuki süreç başlattık" dedi. Ekiplerin çalışması sürerken, yine muhtar Akdeniz'in, Mesudiye'de başka bir hazine arazisini de Ali Çamlık isimli kişiye sattığı ortaya çıktı.

Senet ile sahte satış tespitinin ardından ekipler hazine arazileri üzerinde denetimi derinleştirirken, mağdur sayısının artabileceği belirtildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ

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