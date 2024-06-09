YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün

Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

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