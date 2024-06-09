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YKS'nin ikinci oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. 180 dakika sürecek sınavda öğrenciler sıralarda, veliler ise dışarıda ter döküyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 12:20, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:25
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YKS'nin ikinci oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15'te başladı. Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salona alındı. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

Öte yandan, adayların büyük hayaller ve heyecan içerisinde ter döktükleri sınav saatlerinde, aileleri de heyecanla çocuklarını beklemeye başladı. 13.15'te son bulacak sınavda öğrenciler sıralarda, veliler ise dışarıda ter döküyor.

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