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Erdoğan'ın elini öptüğü kız Nihal-Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Sahnede Erdoğan'a koşarak sarılan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşi Zeynep Su "Ablalarımın durumunu tek tek anlattım. Gözümün içine bakarak dinleyip, ilgileneceğini söyledi. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 09:18, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:17
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Erdoğan'ın elini öptüğü kız Nihal-Bahar Candan'ın kardeşi çıktı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda, bir kız öğrenci konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a koşarak sarıldı, elini öptü. Duygu dolu anların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da genç kızın elini öptü ve uzun uzun onun anlattıklarını dinledi. Günlerdir sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki kızın izini sürdük. Sahneye atlayan genç kız, Maarif Modeli Tanıtım Programı'nın yapıldığı İstanbul Ataşehir'deki Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesinde okuyan ve LGS'ye yüzde 2'lik dilimle giren Zeynep Su Candan... Çeşitli suçlardan haklarında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan'ın kardeşi... Ablalarına haksızlık yapıldığı iddia eden Zeynep Su Candan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği öğrenildi.

BAHAR GÜNLERDİR ACİLDE
O anları anlatan Zeynep Su Candan şunları söyledi: Onlar devletimize yanlış yapmadı. Hesaplarında para giriş çıkışı yok. Sadece havada kalan birkaç yalan ifadeyle ablalarım aylarca içeride tutuldu. Ailecek mağduruz, ablamın kocası da ilgilenmedi. Biz ailecek gücümüzü toplayıp ablalarıma yedi ay boyunca yardım ettik. Nihal bu durumu kaldırmadı, içerdeyken tek yaptığı şey duş alıp namaz kılmak olduğu için yemek yemedi, 28 kiloya kadar düştü. Ölümden döndü. Çok şükür kilosunu yükselttik, anneannem bakıyor ona. Sonra tahliye edildi ama henüz beraat kararı çıkmadı. Şimdi Bahar içerde. Bahar da günlerdir acilde yatıyor.

BEN ÇOK KORKUYORUM
İddianamede hiçbir somut delil yok. Ben savcılarıma, devletime sonsuz saygı içerisindeyim. İnsana yanlış yapar, yalan söylersin kalp kırarsın ama devlete yanlış yapılmaz. Benim babam bir devlet üniversitesinde dekan, annem sınıf öğretmeni. Anneannem, dedem devlette öğretmenlik yaptı. Yani biz hayatının merkezine devleti koymuş bir aileyiz. Bütün bunlara rağmen devlete yanlış yapmakla suçladılar. Ablam şu anda ölümün kıyısında. Benim annem ve babam onu yetiştirmek için o kadar emek verdi. Ama o şimdi içerde ölmek üzere. Ben çok korkuyorum.

GÖZÜMÜN İÇİNE BAKTI, DİNLEDİ
Bütün bunları Cumhurbaşkanı'mıza anlattım. Gözümün içine bakarak, tek tek dinledi. Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yapacağını söyleyerek arkadaşlarımız bakacak, yapılacak bir şey varsa dedi. Çok çok mutluyum. Sonra başka bir başka arkadaşına yönlendirdi. O da bütün bunları dinledi, o da ilgileneceğini söyledi. Devletimi, savcımı çok seviyorum. İyi ki var Cumhurbaşkanı'mız, Allah başımızdan eksik etmesin. Bütün bu süreç eğitimimi sekteye uğratıyor. Not ortalamam geçen sene 90'ın üzerindeyken, bu yıl düştü. Şimdi ortalamam yerlerde. Annem 'Cumhurbaşkanı'mıza bu perişanlığımızı anlatmazsan hakkımı helal etmem' dedi. Çünkü biz ailecek çok zor durumdayız.

Mahmut Özay

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