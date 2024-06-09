Dışişleri, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırısını lanetledi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği, yüzlerce Filistinli sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı lanetliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in bu son "barbarca saldırısıyla" Gazze'de işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası Adalet Divanında 1948 Soykırım Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail'in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz."