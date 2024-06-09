Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
YKS'nin ikinci oturumu başladı
YKS'nin ikinci oturumu başladı
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Şanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina
Şanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı
Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı
Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar
Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar
Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik
Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik
Erdoğan: Dezenflasyon sürecine giriyoruz
Erdoğan: Dezenflasyon sürecine giriyoruz
Akşener cephesinden açıklama: Görev teklif edildi mi?
Akşener cephesinden açıklama: Görev teklif edildi mi?
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak?
Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak?
Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam edecek
Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam edecek
Çin menşeli otomobillere ek gümrük vergisi
Çin menşeli otomobillere ek gümrük vergisi
YKS'de ilk oturum sona erdi
YKS'de ilk oturum sona erdi
9. Yargı paketi TBMM'ye geliyor
9. Yargı paketi TBMM'ye geliyor
Trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler Spor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 10:26, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 11:33
Yazdır

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi, kurulan 47 sandıkta saat 10.00'da başladı. Üyeler, saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için mevcut başkan Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışıyor. Seçilen yeni başkan ve yönetim kurulu, 2027 yılının haziran ayına kadar görev yapacak. Erken seçim olması durumunda bu süre tüzük gereği kısalabilecek. Dün gerçekleştirilen oy pusulası rengi belirleme işleminin ardından Başkan Ali Koç sarı oy pusulasını seçerken, Aziz Yıldırım'ın ise pusula rengi beyaz oldu.

ADAYLARININ LİSTESİ

Mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesinde şu isimler bulunuyor:

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu aday listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

Öte yandan erken saatlerde stada gele Aziz Yıldırım, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen üyelerin isteğini geri çevirmedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber