YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Şanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina
Şanlıurfa'da 2 mahalleye kuduz nedeniyle karantina
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı
Nuseyrat Mülteci Kampı'na yoğun bombardıman: 94 ölü, 200 yaralı
Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Ankara'da sağanak sele döndü: Çok sayıda araç mahsur kaldı
Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar
Yargıtay'dan tandır cinayeti davasında karar
Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik
Bakan Tekin: Yepyeni bir müfredatı hayata geçirdik
Erdoğan: Dezenflasyon sürecine giriyoruz
Erdoğan: Dezenflasyon sürecine giriyoruz
Akşener cephesinden açıklama: Görev teklif edildi mi?
Akşener cephesinden açıklama: Görev teklif edildi mi?
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak?
Yeni müfredat hangi sınıfları kapsayacak?
Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam edecek
Bakan Şimşek: Sadeleşme adımları devam edecek
Çin menşeli otomobillere ek gümrük vergisi
Çin menşeli otomobillere ek gümrük vergisi
YKS'de ilk oturum sona erdi
YKS'de ilk oturum sona erdi
9. Yargı paketi TBMM'ye geliyor
9. Yargı paketi TBMM'ye geliyor
Trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi

Kurumun, 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek vereceği projesine 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan; "Projeyle ilgili gerekli teknik altyapıyı planladık, ofislerimizi kurduk. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız" dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 11:14, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 12:13
Yazdır
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 avro destek vereceği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" projesine 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın istihdamının artırılmasının Bakanlıklarının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, kadınların iş gücüne katılması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bir yandan kadın istihdamını artırmayı, diğer yandan çalışma hayatı ve aile müessesi arasındaki dengenin korunmasına önem gösterdiklerini ifade eden Işıkhan, "SGK olarak özellikle kadınların istihdam sürecine katılmaları noktasında gerekli destekleri ve çalışmaları planlıyoruz. Yakın zamanda da bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışma hayatında kadınları istihdamda tutan ve koruyan politika ve hizmetlere ağırlık veriyoruz." dedi.

Bakan Işıkhan, SGK'nin AB'nin desteğiyle hayata geçirdiği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"ne (EDU-CARE II) başvuruların 3 Haziran'da başladığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu projemiz, çocuklu annelere yönelik tasarlandı. 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. 12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak. Projeyle aylık her bir çalışan anne için bugünkü kurla 11 bin 400 lira destek vereceğiz. Projeyle sigortalı annelere toplamda 13 bin avro destek aktarılacak. Projeyle ilgili gerekli teknik altyapıyı planladık, ofislerimizi kurduk. Başvuru sayımız 15 bin 166 kişiye ulaşmış durumda. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber