Takla atan araçtan yara almadan çıktı
Siirt'te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Sürücü, emniyet kemeri sayesinden kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 15:30, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 15:30
Kaza, öğle saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu, Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.