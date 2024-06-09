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Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanları tercih etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 16:20, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 16:22
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Şanlıurfa yanıyor: Termometreler 44 dereceyi gösterdi

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.

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