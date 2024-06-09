Oppenheimer filmi YKS'de soruldu

Ölçme Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran 2024 saat 13.00'te tamamlandı.

Sınavın ardından X'in (Twitter) gündemine Robert Oppenheimer ile ilgili sorulan soru yerleşti. Sosyal medya kullanıcıları geçen yıl vizyona giren Oppenheimer filmine gönderme yaparak eğlenceli yorumlar yaptı.

Tüm yurtta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi büyük bir heyecanla tamamlandı. Milyonlarca gencin ter döktüğü sınavın ardından adaylar soru ve cevapları araştırmaya başladı.

Özellikle X'te (Twitter) Amerikalı fizikçi Robert Oppenheimer'a dair sorulan soru gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Oppenheimer filmine gönderme yapan tweetlerle herkesi eğlendirdi.

Sosyal medyada gündem olan YKS Oppenheimer sorusu, söz konusu filmle ilgili araştırmaları da hızlandırdı.

Oppenheimer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi. Oppenheimer filmini izleyen sosyal medya kullanıcıları soruyu zorlanmadan yaptıklarını aktardı.

TYT'de çıkan Robert Oppenheimer sorusunun cevabına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.