YKS 2024: Nağme-i Seher, Felekname ve Şikayetname'nin Yazarları Kim?

AYT sınavında sorulan 'Nağme-i Seher, Felekname, Şikayetname' eserlerinin yazarları büyük bir merak konusu oldu. Bu eserlerin yazarları kimlerdir?

Şikayetname Kimin Eseri?

"Şikayetname," Divan edebiyatının önde gelen şairlerinden Fuzuli'ye aittir. Fuzuli, bu eserlerinde aşk, acı ve hasret gibi temaları derinlemesine işleyerek okuyucularına duygusal bir deneyim sunar.



Nağme-i Seher Kimin Eseri?

"Nağme-i Seher" adlı eser, Tanzimat dönemi edebiyatının önemli yazarlarından Recaizade Mahmud Ekrem tarafından yazılmıştır. Bu eser, dönemin edebi anlayışını ve estetik değerlerini yansıtan önemli bir yapıt olarak kabul edilir.



Felekname Kimin Eseri?

"Felekname" eseri Gülşehri'ye aittir. Gülşehri, bu eserinde hayatın geçiciliği ve insanın kaderle olan mücadelesi gibi derin konuları ele alır.