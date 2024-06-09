Süt dolu kovaya düşen çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'nde bir evin balkonunda oyun oynayan 1 yaşındaki L.B, peynir yapımı için konulan kovadaki sütün içerisine düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net