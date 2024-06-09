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Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok

Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. İstanbul'daki kurban pazarlarında yoğunluğun artmaya başladığı gözlemlenirken satışların beklenen seviyede olmadığı görüldü. Alıcılar, fiyatların yüksekliğinden şikayet ederken satıcılar ise hayvan fiyatlarının düşük kaldığını ifade etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 17:18, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:21
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Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok

Kurban Bayramı'na bir hafta kala kurban pazarlarında yoğunluk yaşanmaya başladı.

Bahçelievler Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bayramdan önceki son pazar gününde yoğunluk vardı.

Kurbanlık almak için gelenler fiyatların pahalılığından yakınırken satıcılar ise fiyatların normal seviyede olduğunu ifade etti.

"HAYVAN FİYATLARI DÜŞÜK KALDI"
Bitlis'ten büyükbaş hayvanlarını İstanbul'a satmaya getiren Ercan Salçuk, "Bir hafta önce geldik, yoğunluk orta halinde şu anda gidiyor. Bitlis'ten geldik, güzel ve temiz hayvanlarımız var. Pazarın şampiyonu da diyebilirim, Bitlis'ten buraya kadar İstanbul halkına hizmet etmek için geldik. Hayvan pahalı diye bazı müşterilerimiz arasında söz geçiyor ama pahalı değil. Herşeye göre hayvan fiyatlarının biraz daha düşük kaldığını ifade edebiliriz. Hayvanlarımız duble, temiz ve kapaklarını almış hayvanlar. Etini almış, dolgun yani kurbana dört dörtlük gidecek hayvanlar burada. Yoğunluğun artacağını tahmin ediyorum, bundan hiçkimsenin endişesi olmasın." dedi.

"GEÇEN SENEYE ORANLA FİYATLAR YÜKSEK"
Kurbanlık almak için pazara gelen Hüseyin Küçükaydın, "Bugün son pazar olduğu için bir kalabalık var, yoğunluk var. Zaten hafta içi herkes çalışıyor diye biraz yoğunluk var. Fiyatlar biraz tuzlu. 170, 180, 190 bu aralarda oynuyor fiyatlar." diye konuştu.

Kurbanlık bakmak için pazara gelen Mustafa Tarhan da, "Genel bir yoğunluk var pazarda ama alıcılar şu an güç yetmediği, maddiyat durumu olmadığı için insanlarda daha çok araştırıp daha çok bakmaya çalışıyor. Fiyatlar ortalama aynı, yüksek fiyatlar. Geçen seneye oranla çok yüksek. İnsanların bütçesini gerçekten zorluyor. Bakıyoruz ama bütçemize göre birşey bulamıyoruz. Fiyatlar aşırı yüksek. Pazarlık konusunda da sıkı pazarlıklar dönüyor ama istediğimiz rakamlara indiremediğimiz için yaklaşık 3 saattir pazarı geziyoruz." dedi.

"3 SAATTİR GEZİYORUZ"
Farklı pazarları da gezdiğini ifade eden Recep Aktaş ise, "Ortalama 2 buçuk 3 saattir geziyoruz Fiyatlar çok yüksek. Şöyle söyleyeyim, geçen sene bizim 50 bin liraya aldığımız hayvan bu sene yüzde 100 zam gelse 100 bin liraya alırız diyorduk. 150 bin liradan başlıyor. Onlar da dana dediklerimiz, çok küçük hayvanlar. Fiyatların yüksekliğinden çok şikayetçiyiz. Yoğunluk çok var ama sadece bakıp geçiliyor. Yani satıcı ve alıcının bir el sıkışması yok." şeklinde konuştu.

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