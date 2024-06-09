Çocuklarını vermek istemeyen kayınpederini öldürdü
Niğde'de eşiyle boşanma aşamasında olan şahıs, çocuklarını almaya gittiği evde kayınpederini bıçaklayarak öldürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 17:40, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:41
Olay, dün akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı Yarhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olan ve çocuklarını almak için kayınpederi C.D.'nin evine giden R.T. (32), iddiaya göre kayınpederini çocuklarını vermek istemeyince bıçakladı.
Evdekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.D., hastanede
yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. C.D.'nin cenazesi köy mezarlığında
toprağa verilirken, cinayet şüphelisi R.T. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına
alındı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.