Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Durumu fark eden Al'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Dolunay Mahallesi mevkisinde, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Utku Al (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net