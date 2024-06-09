Serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren 15 yaşındaki bir çocuk boğularak hayatını kaybetti. Yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu ekipler, Al'ın cansız bedenini sudan çıkarttı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 17:58, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 17:58
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.
İlçeye bağlı Dolunay Mahallesi mevkisinde, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Utku Al (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden Al'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu ekipler, Al'ın cansız bedenini sudan çıkarttı.
Utku Al'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.