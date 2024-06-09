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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı

- YKS süreci, TYT ve AYT'nin ardından 120 dakika süren YDT'nin tamamlanmasıyla sona erdi. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 17:53, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:08
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi sorularını (TYT) dün yanıtlamıştı. Adaylar, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını ise bugün cevapladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı

- 1 milyonu aşkın görevli sahadaydı

YKS; KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb ile 81 ilde 245 sınav merkezinde uygulandı. ÖSYM, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki sınavı, Dostluk Turnuvası'na katılan 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10 milli futbolcusu için düzenledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda 1 milyon 97 bin 82 kişi görev yaptı. TYT oturumunda 438 bin 684 görevli, AYT'de 282 bin 812 görevli ve son oturum olan YDT'de ise 36 bin 46 görevli yer aldı. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yaptı.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katıldı. TYT oturumunda 1911 okuyucu işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

- Kadın adaylar, sayıca erkekleri geçti

2024-YKS'ye başvuranların 1 milyon 614 bin 728'ini kadın, 1 milyon 506 bin 150'sini erkek adaylar oluşturdu. En genç adayın 15, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğu sınava başvurular 17-23 yaş arasında yoğunlaştı.

50 yaş ve üzeri 33 bin 816 adayın başvurduğu YKS'de, YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen aday sayısı ise 125 bin 892 oldu.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

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