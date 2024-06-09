Dünya Tütünsüz Günü'nde 5 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Ankara'da Dünya Tütünsüz Günü ve Türkiye Çevre Haftasında jandarmanın düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak tütün ele geçirildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 18:11, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:13
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından yapılan takip sonucunda, C.A.'nın kullandığı TIR'da kaçak tütün olduğu tespit edildi.
KOM Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün, 25 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.
C.A. gözaltına alınırken, kaçak tütünün değerinin 5 milyon değerinde olduğu belirlendi.