Dünya Tütünsüz Günü'nde 5 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi tarafından yapılan takip sonucunda, C.A.'nın kullandığı TIR'da kaçak tütün olduğu tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 5,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün, 25 bin adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

C.A. gözaltına alınırken, kaçak tütünün değerinin 5 milyon değerinde olduğu belirlendi.