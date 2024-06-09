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Hakkari'de otomobil Zap Suyu'na uçtu: polis ve öğretmen eşi yaralı

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis ve eşi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu kazaya ilişkin Jandarma soruşturma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 18:39, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 18:49
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Hakkari'de otomobil Zap Suyu'na uçtu: polis ve öğretmen eşi yaralı

Hakkari'de otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan polis ve eşi hastaneye kaldırıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında polis memuru C.Y. yönetimindeki 06 ABH 29 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya giren araçtaki polis ile öğretmen eşi A.K.Y, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerce çıkarıldı.

Kazada ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, yaralıların çıkarılmasının ardından tamamen suya gömülen otomobilin bulunduğu bölgede arama çalışması yaptı.

Yaralıların çıkarılmasına yardımcı olan vatandaşlardan Fırat Artuş, kazayı gören kuzeninin kendilerinden yardım istediğini söyledi.

Kaza yerine geldiklerinde aracın suyun içinde ters durduğunu anlatan Artuş, "Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra aracı ters çevirdik. Yaralıları çıkardıktan sonra yola getirdik, ekipler müdalahe etti. Birkaç dakika sonra araçları suya kapıldı." dedi.

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