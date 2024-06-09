Fenerbahçe Kulübü'nün tarihi seçimi gerçekleşti.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurul toplantısı için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak yoğun katılım gösterdi.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi 17.00'da sona erdi.

REKOR KIRILDI

Koç'un oy pusularının rengi sarı, Yıldırım'ın ise beyaz olduğu seçimde 46 bin 410 üyenin oy kullanma hakkı vardı. Bu rakamdan aidatını yatırmayanları çıkarınca 33 bin üyenin sandığa gelmesi bekleniyordu.

Toplamda 27 bini aşkın rekor oy kullanıldı.

Koç oyunu 27, Yıldırım ise 45 numaralı sandıkta verdi.

2018'deki Koç-Yıldırım yarışında 21 bin oy kullanılmıştı.

Seçimin ardından Yıldırım, Koç'u başkan ilan etti. Divan Başkanı Vefa Küçük de seçimi Koç'un kazandığını açıkladı. Böylece Fenerbahçe'de 3. Ali Koç dönemi başladı.

İkili birlikte kürsüye gelirken, Koç'u tebrik eden Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz." ifadelerini kullandı.

Alkışlar eşliğinde kürsüden inen Yıldırım, resmi sonuçları ve Koç'un açıklamalarını beklemeden stadyumdan ayrıldı.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kurulunda Ali Koç, 26 bin 947 geçerli oyun 16 bin 464'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ülker Stadı'nda yapılan kongrede kullanılan 27 bin 489 oyun, 26 bin 947'si geçerli sayıldı.

Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam etti.

Daha sonra Genel Kurul Divan Başkanı Vefa Küçük'ün öncülüğünde oy sayım işlemine başlandı.

Yaklaşık 3 saatte sayılan oyların sonucunda neticeyi de Küçük açıkladı.

Ali Koç, 16 bin 464 oy alarak 3. kez başkan seçilirken, Aziz Yıldırım 10 bin 483 oy aldı.

ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.



AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.