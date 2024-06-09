Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Ankara Valiliği "Kuduz köpekleri karantina bölgesinden kaçırdığı belirtilen şahısla" ilgili: İlimize hastalık taşıyan köpeklerin getirildiğine dair iddialar üzerine Valiliğimiz harekete geçti. Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Haziran 2024 23:11, Son Güncelleme : 09 Haziran 2024 23:23
Ankara Valiliği X sosyal medya hesabından "Kuduz köpekleri karantina bölgesinden kaçırdığı belirtilen şahısla" ilgili açıklamlarda bulundu.
Valilik yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;
"Hastalık taşıyan köpeklerin İlimize getirildiğine dair iddialar ihbar kabul edilerek, Valiliğimizce, Kolluk Kuvvetlerimiz ve Tarım İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz teyakkuza geçirilmiştir.
Vatandaşlarımızın sağlığına ve diğer canlıların hayat hakkına yönelik her türlü
hareket ve uygulamalarla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız."