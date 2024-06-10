10 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları
10 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde, Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılacak.
(Ankara/15.00/19.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri kapanış dersine katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere Rusya'yı ziyaret edecek.
(Moskova)
2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık sınavında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek.
(Varşova/21.45)
2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.
(İstanbul/20.30)