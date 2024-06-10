Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Ankara Valiliği, hastalıklı köpekler konusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır." denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 07:35, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:23
Ankara Valiliği, hastalıklı köpeklerin karantinaya alındığını belirtti.
"VETERİNER HEKİMLERİMİZİN GÖZETİMİNDE KARANTİNAYA ALINMIŞTIR"
Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır" ifadelerine yer verdi.
Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.