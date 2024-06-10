Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı

Açıklamanın devamında söz konusu hayvanları şehre yönlendiren ve getiren kişilerin yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda gözaltına alındığı ve haklarında yasal işlemlere başlanıldığı kaydedildi.

Ankara Valiliği X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

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