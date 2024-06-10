Sürüye yıldırım isabet etti, 51 küçükbaş hayvan telef oldu

Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahibi olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 51 koyun telef oldu.

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