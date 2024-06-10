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'Narkoçelik-22' operasyonları: 157 zehir taciri yakalandı

20 ilde "Narkoçelik-22" operasyonları'nda 663 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56'sı tutuklandı. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 08:30, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:46
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'Narkoçelik-22' operasyonları: 157 zehir taciri yakalandı

20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Narkoçelik-22" operasyonlarında; 663 kg uyuşturucu madde,

3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

157 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 56'sı tutuklandı. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabınan yaptğı açıklamada "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 282 ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla; Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkari, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde "Narkoçelik-22" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Diyarbakır

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 374 kg esrar, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir, 50 bin kök skunk ele geçirildi. 5 zehir taciri yakalandı. 5'i de tutuklandı.

Antalya

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan takipli KOM operasyonunda; 13 kg 750 gr skunk, 2 kg metamfetamin, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve kök kenevir ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı. 10'u tutuklandı. 21'inin hakkında adli kontrol kararı verildi. 2'sinini adli işlemleri sürüyor.

Manisa

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan planlı istihbarat ve takipli KOM operasyonu kapsamında; muhtelif miktarda esrar, uyuşturucu hap, metamfetamin, skunk, kök kenevir ele geçirildi. 33 sokak satıcısı yakalandı. 7'si tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 101 kg esrar, 16 kg eroin, 21 kg metamfetamin, 1.980 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 1'i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ağrı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 59 kg metamfetamin, 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 1'i tutuklandı. 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay

Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 393 bin 720 adet uyuşturucu hap, 2 kg metamfetamin, 600 gr esrar ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 4'ü de tutuklandı.

Aydın

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2 bin 340 adet uyuşturucu hap ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

42 sokak satıcısı yakalandı. 8'i tutuklandı. 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2,5 kg esrar ele geçirildi. 3 zehir taciri yakalandı. 1'i tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hakkari

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda; 24 kg metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 10 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı. 2'si de tutuklandı.

Çanakkale

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 12 kg skunk ele geçirildi. 4 zehir taciri yakalandı. 4'ü de tutuklandı.

Edirne

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 17 bin 460 adet uyuşturucu hap ve 1,5 kg skunk ele geçirildi. 5 sokak satıcısı yakalandı.

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