Adana'da 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme" suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü H.T'nin Seyhan ilçesinde olduğunu tespit etti.

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