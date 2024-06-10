MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptı

Duyuru üzerine başvuru yapanların dahi bilgi sahibi edilmediği bir süreç izlenerek görevlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Kılavuz gereği alınan tercihler sonrasında 01 Nisan 2024 tarihinde görevlendirme sonuçlarını yayımlamış fakat bazı kurumlara görevlendirme yapılmadığı hatta valiliklere yetki devri yapıldığı görülmüştü. Bu noktadaki sorunları "MEB'de Proje Okulu Çıkmazı" başlığıyla ele almıştık.

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