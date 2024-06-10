İliç'teki maden faciası: Son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptı
MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptı
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İliç'teki maden faciası: Son 5 işçinin de cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan Valiliği, İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 09:04, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:54
Yazdır

Erzincan İliç'teki heyelanda toprak altında kalan son 5 işçinin de cenazesine ulaşıldı.

Erzincan Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İliç ilçemizdeki toprak kayması sonucu göçük altında kalan son 5 kardeşimizin de cansız bedenlerine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, sevdiklerine başsağlığı ve sabrıcemil diliyoruz. İşçilerin cenaze namazları, Erzincan Terzibaba Camisi'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak. Fahrettin Keklik ve Şaban Yılmaz'ın cenazeleri İliç ilçesinde, Hüseyin Kara ve Abdurrahman Şahin'in cenazeleri Sivas'ta, Mehmet Kazar'ın cenazesi ise Osmaniye'de toprağa verilecek."

YAKLAŞIK 5 AYDIR ARANIYORLARDI

İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi kaybolmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber