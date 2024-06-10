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Boğaz'daki yalıda film gibi soygun

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan Mehmud Paşa Yalısı'nda çalışan özel güvenlik görevlisi arkadaşlarıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan 130 milyon liralık döviz çalıp kayıplara karıştı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 10:17, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 10:16
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Boğaz'daki yalıda film gibi soygun

Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda dün film gibi soygun meydana geldi.

Yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık bir buçuk yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., plan yapıp gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şüpheliyi içeriye aldı.

Yalıya gri renkli kamyonet getiren hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şüpheliyi içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi.

Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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