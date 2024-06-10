Menekşe Teyze, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 'Viyana'da eğitim aldım'

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e, Kayseri'den katılan Menekşe Koyuncu kendini tanıtırken, "Bağlık ve bahçelik bir yerde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılıkla geçim sağlanıyor. Ben ev hanımıyım. Tarlada eşime ve kardeşime yardımcı oluyorum." dedi.

VİYANA'DA EĞİTİM ALDI

Solucan gübresi üreticisi olduğunu belirten ve Viyana'da eğitim aldığını ifade eden Menekşe Koyuncu, "Solucan gübresi üreticisiyim ben aynı zamanda. Devletimizin vermiş olduğu destek kapsamında eğitime katıldım. 500 kişilik sınav yapıldı 10 kişi birinci seçildi bizi Viyana'ya eğitime getirdiler. Eğitimde gelince de bana solucan gübresi verdiler. Herkes bunu yapabilir" ifadelerini kullandı.

30 BİN TL KAZANDI

Yarışmanın altıncı sorusunda karşına 'İlahi Komedya' adlı klasik eserin yazarı kimdir?' sorusu çıktı. Menekşe Koyuncu joker hakkı kalmadığı için yarışmadan çekilme kararı aldı. 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.