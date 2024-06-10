Altının gramı 2 bin 395 liradan işlem görüyor

Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptı
MEB proje okullarına yönetici atamaları yaptı
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
İBB'de 130 binden fazla çalışanın bilgileri çalındı!
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
Uygulama belediyede, denetleme bakanlıkta
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
'Torba Kanun'dan sürprizler çıktı! Gelire göre vergi ve fatura
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: Dört isme yeni büyükelçilik görevi
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Biden ve Macron'dan yüzlerce Filistinlinin öldürüldüğü operasyona destek
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Aziz Yıldırım, Ali Koç'un çağrısını kabul etti: Canlı yayına çıkacaklar
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Tuva Cihangir Sever'in içinde bulunduğu araç Dünya'ya iniş yaptı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 395 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin 395 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 11:05, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:06
Yazdır
Altının gramı 2 bin 395 liradan işlem görüyor

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 azalışla 2 bin 386 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 3,5 düşüşle günü 2 bin 294 dolardan tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 295 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası ve hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla varlık fiyatlarında belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleştiğini bildiren analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 51, kasım ayı için yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatında cuma günü kaydedilen düşüşte, Fed'in faiz indirimine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişelerin artmasının etkili olduğunu ifade eden analistler, Çin Merkez Bankasının (PBoC) altın alımını durdurmasıyla da trendin hızlandığına dikkati çekti.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 250 ve 2 bin 230 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber