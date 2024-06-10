Gamze Özçelik ile nikah masasına oturan Reshad Strik'ten ilk paylaşım!

Eski oyuncu ve Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik, meslektaşı Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Strik, nikahın ardından ilk paylaşımını yaparak duygusal bir mesajla eşine seslendi.

İlk evliliğini meslektaşı Uğur Pektaş ile yapan ünlü oyuncu Gamze Özçelik, yeniden nikah masasına oturdu. Reshad Strik ile dünyaevine giren Özçelik'in mutlu anlarına dair görüntüler, arkadaşları tarafından paylaşıldı.

Çiftin ortak arkadaşları, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

"BİRLİKTE UMUDA KOŞMA ZAMANI"

Magazin gündemine bomba gibi düşen evlilik haberinin ardından, Strik'ten de ilk paylaşım geldi. Özçelik ile nikah törenlerinde çekilen kareleri peş peşe yayınlayan oyuncu, eşine duygusal bir mesajla seslendi.

Özçelik de eşinin bu paylaşımına, "İnşallah" mesajını yazarak karşılık verdi.

RESHAD STRİK KİMDİR?

Reshad Strik 22 Haziran 1981 tarihinde, Avustralya'nın Canberra şehrinde Boşnak kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Avustralya'nın Central Coast bölgesinde büyüyen Reshad Strik ilk gençlik yıllarında sörf ve boks ile ilgilendi. Ulusal bir reklam filminde rol aldıktan sonra Avustralya Tiyatro ve Sanat Akademisi'ne katıldı.

Birçok dizi ve filmde yer alan ünlü isim, 2010 yılında Sabina Pitic Saraybosna'da dünyaevine girdi. 2013 yılında Türkiye'ye gelen Strik, 2022'de Pitic ile yollarını ayırdı.

Strik, 2014 yılında 'Filinta' dizisinde rol aldı. Ardından 2015 yılında, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Ömer' karakterini canlandırdı.