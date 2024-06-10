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Köyceğiz'de feci kaza: 2 ölü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 11:20, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 11:17
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Köyceğiz'de feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz-Ortaca karayolu Yangın Mahallesi mevkisinde Nurettin Akdeniz yönetimindeki 09 U 846 plakalı kamyon seyir halinde iken aynı istikamette yol üzerinde duran tırı arkadan çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından 09 U 846 plakalı araç sürücüsü Nurettin Akdeniz ve yanında yolcu olarak bulunan Adem Yoldaş isimli vatanın vatandaşın yaşamını yitirdikleri belirlendi. Araç içinde sıkışan ve yaşamını yitiren iki kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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