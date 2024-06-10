Rekor Büyüme! Tüm iş kollarında en çok artış o sendikada oldu

En yakın rakibi 7 binde takıldı



Üye artış sayısında Genç Sağlık Sendikasına en yakın sayı 7.327 ile Sağlık-Sen olurken pek çok sendika yılı total sayıda üye kaybıyla tamamladı.



Tüm İş Kollarına Fark Attılar

Sağlık ve Sosyal Hizmet iş kolunda 1 yılda gerçekleştirdiği 28.037 üye artışı ile rekor kıran Genç Sağlık Sendikasının üye artışına eğitim sendikaları da yetişemedi. Eğitim iş kolunda 25.204 üye artışı ile en çok üye kazanan Eğitim-Bir Sen dahi son 1 yılda Genç Sağlık Sendikasına yetişemedi.