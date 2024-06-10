GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru

Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Ankara Valiliği'nden 'hastalıklı köpekler' açıklaması: Karantinaya alındı
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
Okul müdürüne zincirli saldırıda gözaltı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu tamamlandı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
YKS 2024 soruları sızdırıldı mı? Bakanlık takibe aldı
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
Otomotivde 'köpük' ortadan kalktı, fiyatlar düşüşe geçti
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
SGK'nin çocuğu olan annelere 325 avroluk desteğine yoğun ilgi
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Yeni uygulama yolda! Boş konuttan dahi vergi alınacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 25 ilde düzenlenecek GSB Gençlik Kampları için bu yıl rekor sayıda başvuru aldıklarını, başvuruların okul başarısı ve aile geçim durumu kriterlerine göre dijital ortamda değerlendirileceğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 14:09, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:13
Yazdır
GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, ilk dönem için 131 bin 168 gencin katılım için kayıt yaptırdığını, son 6 haftayı kapsayan ikinci dönem başvurularının da devam ettiğini belirtti.

Bakanlığa bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ücretsiz olarak düzenlenen kamplar için 15 Mayıs'ta başlayan ilk dönem başvurularının 7 Haziran'da sona erdiğini hatırlatan Bakan Bak, kampların 24 Haziran-23 Eylül tarihlerinde 25 ilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Kampa gelen her çocuk artık bizim evladımızdır"

11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere 38 farklı alanda ücretsiz gerçekleştirilecek kamplara yönelik ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Kamplarımıza bu yıl rekor sayıda başvuru geldi. Başvurular, okul başarısı ve aile geçim durumu kriterlerine göre dijital ortamda değerlendirilecek. Şehit çocukları ve gazi yakınları kamplara doğrudan katılım hakkı kazanacak. Çocuklarını kampa gönderecek olan ailelerimiz rahat olsun. Kampa gelen her çocuk artık bizim evladımızdır. Bakanlık olarak gençlerimizin memnuniyetini çok önemsiyoruz. Kamp alanlarımızda 7/24 güvenlik kamerası takibi yapılmakta, güvenlik personelleri ve kamp liderleri görev almaktadır. Kamplara giderken, kamp süresince ve kamp dönüşünde bakanlığımız personelleri kafile sorumlusu olarak gençlere eşlik ediyor. Gençlik kamplarımızda doktor, ilk yardım personeli ve ambulans hizmeti de verilmekte."

"Onları zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyoruz"

Farklı illerden gelen gençlerin bu kamplarla dostluklar kurduğunu aktaran Bakan Osman Aşkın Bak, "Kamplarımızda, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla onları zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendiriyoruz. Ayrıca sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler ile tarihi ve kültürel geziler, spor faaliyetleri düzenliyoruz. Kamplarımızın sportif ve eğitsel anlamda gençlere katkısının büyük olduğunu düşünüyorum. Bizler gençlere, özlerindeki cevheri fark edip ortaya çıkarmaları için imkanlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kamplarda birçok imkan gençlere sunuluyor

GSB Gençlik Kampları'nda gençlere birçok imkan sunuluyor.

Kampa katılan gençler, kafilelerle toplanma merkezinden kamplara ulaştırılıyor. Ayrıca misafirlere, sözel seyahat ve sağlık sigortası da yapılıyor.

Tamamen ücretsiz olan gençlik kamplarında birçok etkinlik ve aktivite gerçekleştiriliyor.

Yaz gençlik kampları, deniz ve doğa kampları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Deniz kamplarında 12-13 ve 14-15 yaş grupları ağırlanırken, doğa kamplarında 16-17, 18-22 ve 23-25 yaş grupları misafir ediliyor.

Ulusal dönem gençlik kamplarına başvuru yapan gençler, daha çok gencin yararlanabilmesi amacıyla doğa ve deniz kamplarına sadece birer kez katılabiliyor.

Deniz kamplarında yüzme, yat gezisi, çeşitli spor aktiviteleri, sokak oyunları, halk oyunları, tiyatro, müzik, el sanatları ve kültür aktiviteleri yer alıyor.

Doğa kamplarında ise tırmanma duvarı, parkur oyunları, flyfox, macera parkuru, paintball, dağ bisikleti, kano, oryantring, okçuluk ve çeşitli spor aktivitelerinin yanı sıra gezi, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber