Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'

Ankara'da toplu taşıma araçlarından sorumlu olan EGO Genel Müdürlüğü ve TCDD geçen ay toplu taşıma sisteminde önemli bir yeniliğe imza attı, yeni sistemde toplu taşıma araçlarında kullanılan elektronik ücret toplama sisteminde değişikliğe gidildi. Kullanılan yeni Validatörlerde basın kartı sahipleri EGO otobüslerinde SERBEST GEÇİŞTE sorun yaşamazken, TCDD'ye bağlı Başlentray demiryolu ulaşımında serbest geçiş sistemine izin verilmedi.

Başkentte EGO'ya bağlı otobüs, metro, Ankaray gibi toplu ulaşım sistemlerinde elektronik kart okutma cihazları yenilendi, yenilenen Validatörlerde serbest geçiş hakkı bulunan kişiler; Basın Kartı sahibi gazeteciler, Emniyet mensupları, 65 yaş üzeri vatandaşlar EGO otobüs, metro ve Ankaray gibi ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmektedir.

'Basın mensupları Başkentray'dan faydalanamıyor'

Ankara'da toplu taşıma araçlarında ücret toplama sisteminde köklü değişikliğe gidildi, yapılan yeni değişiklikle otobüslerde ve raylı sistemlerde yeni kart okuyucu Validöterler kullanılmaya başlandı, sistemin kurulduğu ilk haftada basın kartı sahibi gazeteciler başkentray turnukelerinden geçişte sorun yaşamazken Validörlerin güncellenmesiyle bir hafta sonra basın kartı sahipleri ücretsiz geçiş hakkından yararlanamadı.

İstabul'da yaşayan basın mensupları'da Marmaray'da aynı sorunla karşılaşıyor

KONU CİMER'E TAŞINDI

Basın mensubu bir vatandaş, basın kartına sahip olanların Başkentray turnukelerinden serbest geçiş hakkından neden yararlanamadığına ilişkin CİMER'e bir dilekçe gönderdi.

CİMER'den gelen cevap şu şekilde:

'Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine hitaplı başvurunuz incelenmiştir. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 08.01.2002 tarih ve 4736 sayılı Kanunun 1. madde 1. fıkrasında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerine işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz" hükmü yer almaktadır. Yine aynı Kanunda "Cumhurbaşkanlığı 1. Fıkra hükmünden muaf tutulacak kişi veya kurumları tespit etmeye yetkilidir." denilmektedir.

Bu Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunun 11.02.2002 tarih 2002/3700 sayılı Kararname eki kararın 3. Maddesi gereği Belediyelerce toplu taşımayla sınırlı olmak üzere eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı personeli, T.C Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan postacı ve dağıtıcılar ile basın kimlik kartı sahiplerinin 4736 sayılı Kanunun 1. Maddesi birinci fıkrasından muaf tutularak taşıma yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Yukarıda belirtilen 2002/3700 sayılı Kararname eki karar da görüleceği üzere muafiyet Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmayla sınırlı olması nedeniyle Şirketimiz TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Başkentray ve Marmaray trenlerini kapsamamaktadır.

'Şirketimizin yetkisi bulunmamaktadır'

Bu itibarla, yukarıda izah edilen mevzuat gereğince, Basın Kimlik Kartı bulunan kişilerin Kentiçi Başkentray trenlerinde ücretsiz seyahat ettirilmesi hususunda Şirketimizin yetkisi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize sunulur.' şeklinde cevap verildi.

TCDD'de kimler ücretsiz veya indirimli ulaşımdan faydalanabilir?

Ücretsiz Taşımalar

Uluslar arası anlaşmalar ve yasalar gereği yapılan taşımalardır. İlgili kanunlarca kendilerine ücretsiz seyahat hakkı tanınan yolcular, yolcu trenlerinde yapacakları seyahatlerde

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen, üzerinde "SERBEST" yazılı Ücretsiz Seyahat Kartlarını ibraz ederek,

Engelli yolcular;

-Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen engelli kimlik kartları,

-T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli kimlik kartları,

-Ağır Engelliler için T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen "Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır"ibareli kimlik kartı,

-Engel oranı bulunan Nüfus Hüviyet cüzdanı göstererek,

Yabancı demiryolu idareleri ile yapılan anlaşmalar gereği, yabancı demiryolu çalışanları permi belgelerini ibraz ederek,

ücretsiz seyahat edebilirler.

Bu indirimlerden faydalanmak isteyen ve gerekli özelliklere sahip yolcular, ilgili kurumdan alınmış ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından kabul görmüş belgeleri satış anında ve kontrollerde ibraz etmesi gerekir. Aksi halde "trende bilet" hükümleri uygulanır.

İndirimin uygulanabilmesi için gerekli belgeler, seyahat edebilecek seferler, sınıflar, ayrılacak yer sayısı ve satış kuralları yasalarda ayrı bir hüküm yoksa TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenir.

Bazı durumlarda yasa gereği yapılacak ücretsiz seyahatten faydalanacak yolcuların TCDD Taşımacılık A.Ş. Müşteri ilişkileri yönetim sisteminde veya bağlı bulunduğu kurumda kaydının olması aranır. Yolcunun kaydı yoksa indirimlerden faydalanamaz.

Kanuni indirimlerle yapılacak yolculuklarda, indirim hakkı sadece seyahat ücretini kapsar. Yolcu tarafından talep edilen hizmete ait ücret ayrıca tahsil edilir.

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Memurlar.net / Fatih Arslan