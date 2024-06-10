YKS'de düğme kamera ve yapay zeka ile kopyaya tutuklama
Isparta'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde kamera düzeneğiyle gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürerek kopya çekmek isteyen kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 14:18, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:28
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınava giren M.E.E. ve A.B'nin üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin internet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdikleri soruları yapay zekaya çözdürdükleri belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.