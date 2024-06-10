Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek.

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