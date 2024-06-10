Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 15:52, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kaynakları, görüşmenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği bilgisini verdi.