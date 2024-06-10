Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin yeni Başkanı Mehmet Kaya oldu
Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Kurulu'nda EKONOMİ Gazetesi Ankara muhabiri Mehmet Kaya başkanlığa seçildi.
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 12:00, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 16:19
Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilciliği muhabirlerinden Mehmet Kaya başkanlığındaki liste ipi göğüsledi. Yapılan seçimde Turgay Türker'in listesine 37, Mehmet Kaya'nın listesine 61 oy çıktı.
Seçimin ardından Turgay Türker EMD Başkanlığı görevini Mehmet Kaya'ya devretti.
Yapılan seçimde EMD Yönetim Kurulu Mehmet Kaya, Ahmet Kıvanç (Habertürk), Aysel Alp Süzer (Hürriyet), Miray Çimen (TRT), Hülya Ömür Uylas (Anadolu Ajansı), Özcan Yıldırım (Anadolu Ajansı) ve Hüseyin Gökçe'den (EKONOMİ) oluştu.
EMD Onur Kurulu: Taylan erten, Mehmet Vecdi Seviğ, Mehmet Öngeoğlu
EMD Denetim Kurulu: Fatma Orhan, Cemil Cahit Saraçoğlu, Hülya Genç Sertkaya