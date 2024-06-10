Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin yeni Başkanı Mehmet Kaya oldu

Yapılan seçimde EMD Yönetim Kurulu Mehmet Kaya, Ahmet Kıvanç (Habertürk), Aysel Alp Süzer (Hürriyet), Miray Çimen (TRT), Hülya Ömür Uylas (Anadolu Ajansı), Özcan Yıldırım (Anadolu Ajansı) ve Hüseyin Gökçe'den (EKONOMİ) oluştu.

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, EKONOMİ Gazetesi Ankara Temsilciliği muhabirlerinden Mehmet Kaya başkanlığındaki liste ipi göğüsledi. Yapılan seçimde Turgay Türker'in listesine 37, Mehmet Kaya'nın listesine 61 oy çıktı.

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