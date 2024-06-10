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İki ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Edirne ve Burdur'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar kısıtlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 17:05, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:06
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İki ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı

Ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınları meydana gelebileceği ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı sebebiyle orman yangınlarıyla mücadelede ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyuldu.

Kent genelinde bu kapsamda ormanlık alanlara girişler 10 Haziran ile 15 Ekim tarihleri arasında kısıtlandı.

Orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık, arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanlar kısıtlamadan muaf tutuldu.

Orman ya da tabiat parklarında piknik yapmak, spor, yürüyüş yapmak gibi faaliyetlerin serbest bırakıldığı kısıtlama kararında bu alanlar dışındaki ormanlık alanlarda mangal yakmak, tüp kullanmak, kamp yapmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklandı.

Ayrıca her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların ve bitki örtüsünün yakılması da yasaklandı.

Yasak kapsamında ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek.

Yasağa aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Burdur'da 15 Haziran'dan itibaren ormana girişler yasaklandı

Burdur'da yangın riski nedeniyle 15 Haziran-31 Ekim döneminde tabiat parkı, piknik ve mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve sıcaklığın artmasıyla orman yangını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Yangınlarını Önleyici Tedbirlere İlişkin Karar'a istinaden, Burdur ili sınırları dahilinde bulunan orman parkları ve tabiat parkları içerisindeki piknik ve mesire alanları ile günübirlik kontrollü alanlar haricindeki ormanlık alanlara görevliler, izinli arıcılar ve izinli çobanlar haricinde 15 Haziran-15 Ekim 2024'te girilmesi yasaktır. Söz konusu kararda belirlenen günübirlik piknik yapılabilecek orman, tabiat parkları ve mesire alanlarında gerekli önlem alınarak ateş yakılmaksızın piknik yapılabilecektir."

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