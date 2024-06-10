Silahla yaralamaya karışan Sırrı Sakık'ın oğlu savcılıkta
Ankara'da silahla yaralama olayına karışan ve suç aleti tabancayla teslim olan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık savcılığa sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 17:58, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:48
Edinilen bilgilere göre olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saat 4 sıralarında gerçekleşen olayda Cenk Sakık, M.K.'yi silahla yaraladı. Daha sonra olay yerinden firar eden Sakık, öğlen saatlerinde suç aletiyle birlikte teslim olduktan sonca savcılığa sevk edildi.