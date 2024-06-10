Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
Borsa 10.000 puan barajının altına geriledi
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
Kadın memuru tacizle suçlanan MEM şube müdürü açığa alındı
İki ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
İki ilde ormanlık alanlara girişler kısıtlandı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
TOGG'dan yeni adım: Asgari ücretliye özel TOGG fırsatı
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Erdoğan, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i kabul edecek
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Hastalıklı köpeklerin Ankara'ya getirilmesi olayında 1 tutuklama
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Türkiye'ye 4 ayda 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Bakan Şimşek: Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam ediyor
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Demiryollarında basına 'serbest geçiş engeli'
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Depremzededen 467 gün sonra haber geldi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
Bayram öncesi marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
'Vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz'
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
10 gün sürecek çalışma: Tüm şeritler kapanacak
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
İstanbul'da müsilaj kabusu geri mi döndü?
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza!
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Hazine ve Maliye çiftçinin hububat fiyatlarına da müdahil oldu
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
Doğalgaz faturaları için destek geliyor
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
İadei ziyaretin gündemi yoğun, işte masadaki konular
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
TBMM'de bayram öncesi yoğun gündem
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Kamu harcamalarına yapay zeka destekli takip geliyor
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Ankara Valiliği: Hastalık Taşıyan Köpekler İçin Harekete Geçildi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Genç milliler YKS'ye Zagreb'de girdi
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
YKS Dezenformasyonuna karşı hukuki süreç başlatıldı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda tüm oturumlar tamamlandı
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Kurban pazarlarında son durum: Bakan çok satış yok
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak

Ülke genelinde yarından itibaren etkisini gösterecek sıcaklıklar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 18:15, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 18:15
Yazdır
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 12 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, AA muhabirine, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen haftadan itibaren etkili olan yağışlı havanın yarın Doğu Anadolu Bölgesinde görüldükten sonra yurdu terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını bildiren Şahbaz, "Yurdumuz yarından itibaren sırt dediğimiz yapının etkisine girecek. Bu nedenle önümüzdeki hafta sonuna kadar az bulutlu, açık ve sıcak bir havaya sahip olacağız." diye konuştu.

Sıcaklıkların, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Şahbaz, "Yarından itibaren hızlı bir artışla Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını bekliyoruz. Sıcaklıklar, yurdun geri kalanında ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak ve hafta sonuna kadar bu şekilde devam etmesini bekliyoruz." bilgisini verdi.

Hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini aktaran Şahbaz, yağışla batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşeceğini söyledi.

Şahbaz, bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını ifade etti.

- 3 büyükşehirde hava durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış görülmeyeceğini dile getiren Şahbaz, Ankara'da yarından itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını belirtti.

İstanbul'da yarın havanın 32 derece, çarşamba ve perşembe günü de 34 derece olacağını bildiren Şahbaz, sıcaklıkların mevsim normallerinin 9-10 derece üzerine çıkacağını ve sıcaklıkların bazı bölgelerde daha da artabileceğini söyledi.

Şahbaz, sıcaklıkların İzmir'de de yarın 38, çarşamba ve perşembe günü 40 dereceye kadar çıkacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber