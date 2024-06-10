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Bağışlar arttı kurbanlıklar pazarda kaldı

Yurt dışı ve yurt içi kurban bağışlarının piyasaya göre uygun olması Sivas'ta hayvan pazarındaki hareketliliği azalttı. Bazı besiciler pazarın açılmasının ardından yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen siftah dahi yapamadıklarını söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 19:33, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:34
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Bağışlar arttı kurbanlıklar pazarda kaldı

Sivas'ta yıllardır kurbanlık almak veya satmak isteyenlerin uğrak noktası olan hayvan pazarı, son dönemde artan kurban bağışları sebebiyle adeta boş kaldı. Kurban bağışlarının piyasaya göre daha uygun olduğunu ve bu nedenle insanların kurbanlarını bağışlamayı tercih ettiğini belirten besiciler, bu nedenle eski günlerdeki yoğunluğun olmadığını söyledi. Şimdiye kadar bir hayvanı bile zor sattıklarını ifade eden besiciler hayvanlarını satabilmek için bekleyişlerini sürdürüyor.

"Böyle bir durgunluğu ilk kez görüyorum"

10 yıldır hayvancılık yaptığını ve ilk kez böyle bir durgunluk gördüğünü belirten besici Sıtkı Temur, "Düvelerden 75 bin liradan başlıyor, tosunlarda ise 150-200 bin lira arasında fiyat değişiyor. Alım yok denecek kadar az. Önceki senelere göre alımlarda yüzde 50 civarında bir düşüş var. Bağışların da çok etkisi var" dedi.

"Satışların olmamasında bağışların etkisi çok fazla"

Vatandaşların yurt dışı fiyatlarına göre bağış yaptığını ifade eden besici İbrahim Doğan, "Bence bu caiz değil ama herkesin de tercihine saygı duyuyoruz. Kurban pazarında bu sene durum çok kötü. Hiç müşterimiz yok. Birkaç kişi gelip öylece gezip gidiyor, başka da bir şey yok. Yıllardır böyle bir durum hiç görmedik. En azından vatandaş gelip geziyordu, bakıyordu. Şimdi gelip fiyat soran bile yok. Bunun sebebi de çok fazla ithal hayvan geldi, piyasa kaldırmıyor. Satışların olmamasında bağışların da etkisi çok fazla. 5-10 bin lira arasında bağış yapıp bunu da kurban hissesi zannediyorlar" şeklinde konuştu.

Satıcılar "uygun olan kesmektir" dedi

Kurbanlığını alan İhsan Eken ise, "Ben emekliyim bizlere göre pazar biraz pahalı. Dört hisseli bir hayvan aldım. Arkadaşlarla konuşa konuşa 105 bin liradan 97 bin liraya kadar düşürdüm. Bazılarının zoruna gitmesin ama dinimizde bağış yapmak yoktur. Dinimizin gereği kurbanı alıp başında tekbir getirerek kesmektir" ifadelerini kullandı.

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