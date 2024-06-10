Başörtülü hakimler için reddi hakim isteyen avukata soruşturma izni

- Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.