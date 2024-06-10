Başörtülü hakimler için reddi hakim isteyen avukata soruşturma izni
Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Haziran 2024 19:41, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:43
- Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hakim başörtülü olduğu için reddi hakim talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında yapılan suç duyurusu üzerine Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilerek dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.